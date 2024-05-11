索尼 Xperia 1 VI 手机新预告视频曝光：升级潜望长焦镜头

IT之家 5 月 11 日消息，索尼官宣 5 月 15 日举办手机新品发布会，在正式发布之前，网友 @INSIDERSONY 提前分享了宣传视频，重点介绍 Xperia 1 VI 手机的全新潜望式镜头。

消息源认为 Xperia 1 VI 手机有望配备 85-170mm 远摄变焦镜头，不过视频中只显示了 138mm，具体如何要等发布会揭晓了。

IT之家此前曾发布多篇报道，分享了关于 Xperia 1 VI 手机的信息。Xperia 1 VI 将内置一块 5000mAh 电池，并且后置摄像头模组会加入蔡司 T * 镀膜以减少拍照录像时的反光。

值得注意的是，Xperia 1 VI 保留了 3.5mm 耳机接口，并支持 Hi-Res 高解析度音频以及 LDAC 传输编码，音质表现值得期待。除此之外，手机还将支持无线充电和反向无线充电功能。

与前代产品相比，Xperia 1 VI 的外观设计有所改变，不会像之前那样细长，而是采用了更为标准的显示屏纵横比，但仍延续了索尼一贯的设计语言。为了避免采用挖孔屏，手机上下边框略微加宽。

据悉，Xperia 1 VI 预计将会在本月发布，搭载骁龙 8 Gen 3 处理器，并拥有功能强大的后置摄像头系统。与此同时，索尼的另一款机型 Xperia 10 VI 也有望与这款旗舰一同发布。

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