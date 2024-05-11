神秘诺基亚处理器现身网络，或为英特尔凌动 P5900 系列定制变体

IT之家 5 月 11 日消息，消息人士结城安穗-YuuKi_AnS 近日在 X 平台曝光了一颗顶盖印有诺基亚商标的处理器，并表示该处理器由英特尔在 2020 年 43 周制造：

该处理器丝印的第一行写有代号 REEFSHARK 6601，第二行则是 NOKIA P515030，第三行的 SRGZY 在格式上类似于英特尔的 sSPEC 规格编号。第四行的 V043F047 可能同生产日期有关。

IT之家查询得知，诺基亚曾于 2020 年 3 月宣布同英特尔在 5G 芯片方面进行合作，基于英特尔凌动 P5900 系列 SoC 处理器开发 ReefShark 定制芯片解决方案，用于 5G RAN 产品。

结城安穗-YuuKi_AnS 曝光的这颗芯片很可能就是凌动 P5900 系列处理器的诺基亚定制变体。

英特尔凌动 P5900 系列是面向 5G 无线基站等边缘网络用途的 SoC 处理器，其基于 10nm 制程，标准版本搭载至多 24 个 Tremont 架构处理器内核，拥有至高 440Gbps 的网络交换连接支持能力。

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