铭瑄首款瑷珈主题主板 MS-iCraft B760M CROSS 发布：蓝粉配色、LED 屏

IT之家 5 月 11 日消息，铭瑄首款瑷珈（IT之家备注读音：ài jiā）主题主板 MS-iCraft B760M CROSS 今日亮相，采用定制外观设计（瑷珈是铭瑄原创的二次元萌娘）。

作为首款瑷珈主题设计的主板，MS-iCraft B760M CROSS 为 245*245mm MATX 版型，可用于白色机箱的搭配。

包装部分，MS-iCraft B760M CROSS 整体保持了瑷珈蓝粉的主题色，官方称 CROSS 表示的正是瑷珈的跨界穿越，与其他元素交错的不同形态。

主板外观方面，MS-iCraft B760M CROSS 主板整体和彩盒一样粉蓝配色，主板上的吉他装甲以及多处的渐变设计点缀，贴合偶像瑷珈这一主题，并配有全白的 PCB 和大面积的个性装甲。

主板上还配有一块 LED 小屏幕，通电后将展示一个会眨眼的 Q 版瑷珈，通过 BIOS 设置还能调节小瑷珈的不同 5 种不同动作状态。

供电方面，主板采用了 12+1+1 相的供电设计，核心供电都是 50A Dr.Mos，官方推荐搭配 13600F 以上的 CPU。

内存方面，主板配备 4 条双通道 DIMM 的 DDR5 内存插槽，支持内存 XMP，最高支持 7600MHz。

另外主板搭配了一条 PCIe 5.0 x 16 全长合金装甲插槽、一条 PCIe x 1 插槽、和一条 PCIe x 4 开放式插槽；存储方面，主板搭载的 3 个 M.2 硬盘接口、4 个 6G SATA 接口。

USB 方面，主板前置一个 10G Type-C 接口、一组 USB 3.2（5G）接针、两组 USB 2.0 接针，总共能拓展出 7 个前置接口；后置一个 20G Type-C 接口、四个 USB 3.2（10G）接口、四个 USB 2.0 接口，总共 9 个接口。

铭瑄 MS-iCraft B760M CROSS 主板近期将在铭瑄各大电商官方商城限量发售，IT之家将跟进后续价格信息。

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