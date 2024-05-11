宁德时代与江西交投签署战略合作协议，将共建高速服务区充换电网络

IT之家 5 月 11 日消息，宁德时代官方今日宣布，于 5 月 9 日与江西省交通投资集团有限责任公司签署战略合作协议。

根据协议，双方将共同推动新能源在电动重卡及其他领域多种场景中的推广和应用，共建高速服务区充换电网络，积极发展分布式光伏及储能系统。

▲ 图源：宁德时代

江西省交通投资集团党委书记兼董事长谢兼法与宁德时代监事会主席吴映明出席签约仪式，江西省交通投资集团副总经理吴克海与宁德时代宜春时代总经理丁爱军代表双方签署协议。考察期间，谢兼法一行还参观了宁德时代科技展厅、电芯生产基地等。

IT之家查询发现，宁德时代全资子公司时代电服于 2022 年 1 月发布了换电品牌 EVOGO 乐行换电（寓意：evolution+go）与组合换电整体解决方案，适配 80% 车型。

据称，EVOGO 这一组合换电整体解决方案可以实现“一电多车”全适配场景，支持按需租电、可充可换，电池可以适用于从 A00 级到 B 级、C 级的乘用车以及物流车，换电站可以为搭载换电电池的不同品牌车型服务，消费者可以按需租用一到三块电池，解决了传统换电模式因为电池非标带来的推广难题。

其换电电池将采用宁德时代最新 CTP 技术，重量能量密度超过 160Wh/kg，体积能量密度超过 325Wh / L，单块电池可以提供 200 公里左右的续航。

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