树莓派基金会推出 Raspberry Pi Connect 软件测试版，简化远程访问流程

IT之家 5 月 11 日消息，树莓派基金会近日推出了全新软件 Raspberry Pi Connect 的测试版，方便用户通过网页浏览器在任意位置远程访问树莓派开发板。

传统上有多种方案实现远程访问树莓派，但整体来看配置过程较为烦琐。

而由于树莓派官方操作系统 Raspberry Pi OS Bookworm 已过渡到使用 Wayland 窗口服务器，经典方案 Xrdp （IT之家注：基于 X.Org）也不再可用。

Raspberry Pi Connect 旨在解决这一问题，为树莓派用户提供便于配置的远程访问方案。

该软件需要设备运行使用 Wayland 窗口服务器的 Raspberry Pi OS Bookworm 操作系统 64 位发行版；换句话说，即支持 Raspberry Pi 5、Raspberry Pi 4 和 Raspberry Pi 400。

用户如果想要使用测试版的 Raspberry Pi Connect 的软件，需要在更新系统到最新版本后于终端输入下面三行代码：

sudo apt update sudo apt upgrade sudo apt install rpi-connect

之后重启树莓派，就能看到对应的新图标，点击登录后就可以通过网页远程访问了。

▲ 箭头指向 Raspberry Pi Connect 软件图标

Raspberry Pi Connect 软件在远程访问时通过 WebRTC 实现点对点连接，一旦建立了连接不会有任何流量通过树莓派基金会的服务器；

如果无法点对点直接连接，该软件可能会选择通过树莓派基金会设在伦敦的服务器进行中继。

目前不采用中继连接的个人用户可免费使用 Raspberry Pi Connect 软件；对于中继流量，树莓派基金会将密切关注带宽使用情况，日后决定具体处理方案。

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