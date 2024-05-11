乘联会 4 月新能源汽车销量排名：比亚迪、吉利、长安位列前三

IT之家 5 月 11 日消息，据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会最新零售销量数据统计，4 月份国内狭义乘用车市场零售销量达 153.2 万辆，同比下降 5.7%，环比下降 9.4%；1-4 月份累计销量 636.4 万辆，同比增长 8.0%。

今年 4 月，我国新能源乘用车批发销量达到 78.5 万辆，同比增长 30.0%，环比下降 3.7%。4 月新能源车市场零售 67.4 万辆，同比增长 28.3%，环比下降 5.7%。

根据官方今日最新公布的厂商销量排行榜，比亚迪以 25.41 万辆遥遥领先于一众车企，IT之家附销量排名如下：

批发销量榜

比亚迪汽车

奇瑞汽车

吉利汽车

长安汽车

一汽大众

上汽大众

长城汽车

上汽通用五菱

上汽乘用车

特斯拉中国

零售销量榜

比亚迪汽车

一汽大众

吉利汽车

长安汽车

奇瑞汽车

上汽大众

广汽丰田

东风日产

一汽丰田

华晨宝马

新能源汽车厂商零售销量榜

比亚迪汽车

吉利汽车

长安汽车

上汽通用五菱

特斯拉中国

广汽埃安

理想汽车

赛力斯汽车

奇瑞汽车

长城汽车

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