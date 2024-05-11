首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>汽车新闻

乘联会 4 月新能源汽车销量排名：比亚迪、吉利、长安位列前三

2024/5/11 19:04:51 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 5 月 11 日消息，据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会最新零售销量数据统计，4 月份国内狭义乘用车市场零售销量达 153.2 万辆，同比下降 5.7%，环比下降 9.4%；1-4 月份累计销量 636.4 万辆，同比增长 8.0%。

今年 4 月，我国新能源乘用车批发销量达到 78.5 万辆，同比增长 30.0%，环比下降 3.7%。4 月新能源车市场零售 67.4 万辆，同比增长 28.3%，环比下降 5.7%。

根据官方今日最新公布的厂商销量排行榜，比亚迪以 25.41 万辆遥遥领先于一众车企，IT之家附销量排名如下：

批发销量榜

  • 比亚迪汽车

  • 奇瑞汽车

  • 吉利汽车

  • 长安汽车

  • 一汽大众

  • 上汽大众

  • 长城汽车

  • 上汽通用五菱

  • 上汽乘用车

  • 特斯拉中国

零售销量榜

  • 比亚迪汽车

  • 一汽大众

  • 吉利汽车

  • 长安汽车

  • 奇瑞汽车

  • 上汽大众

  • 广汽丰田

  • 东风日产

  • 一汽丰田

  • 华晨宝马

新能源汽车厂商零售销量榜

  • 比亚迪汽车

  • 吉利汽车

  • 长安汽车

  • 上汽通用五菱

  • 特斯拉中国

  • 广汽埃安

  • 理想汽车

  • 赛力斯汽车

  • 奇瑞汽车

  • 长城汽车

相关阅读：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：新能源汽车

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用