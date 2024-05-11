首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>汽车新闻

何小鹏：等蔚来汽车换电站超 5000 座时会认真考虑加入换电生态

2024/5/11 19:18:58 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 5 月 11 日消息，安徽蔚来总经理 @余东明 今日发微博晒出了蔚来创始人、董事长、CEO 李斌向小鹏汽车董事长何小鹏介绍充换电网络布局的视频，李斌还向何小鹏描述乐道品牌意义。

何小鹏表示，等蔚来换电站超过 5000 座的时候（IT之家注：蔚来目前已建换电站 2414 座），小鹏会认真考虑加入换电行列。此外，何小鹏表示想购买蔚来 ET9，希望李斌会给他打折。

李斌表示，蔚来将会在 5 月 15 日国际家庭日这天正式发布乐道品牌。据介绍，ONVO 源自 On Voyage，寓意着美好的旅途；乐道，快乐的道路。乐道的品牌标识是一条向上的路。

他表示，乐道品牌定位于家庭用车市场。与家人在一起的每一条路，都是乐道。我们希望乐道能陪伴每个家庭持续成长，生活蒸蒸日上，人生旅途充满欢声笑语。

IT之家注意到，乐道汽车 App 已在各大应用商店发布，支持充电换电、在线购车等。据悉，乐道品牌首款车型乐道 L60 将对标特斯拉 Model Y，主打 25 万级家用智能纯电 SUV 市场。

相关阅读：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：蔚来何小鹏乐道

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用