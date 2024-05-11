三星修复“锁屏无响应”问题，向 Galaxy S21 / S22 系列手机重启 One UI 6.1 推送

IT之家 5 月 11 日消息，三星已开始在全球范围内面向 Galaxy S21 系列和 Galaxy S22 系列手机用户推送 One UI 6.1 更新，修复了此前版本中存在的“锁屏无响应”问题，但并不包含 5 月安全更新。

三星 Galaxy S22 系列在欧洲市场的固件版本号分别为 S90*BXXU9EXE1，Galaxy S21 系列固件版本号分别为 G99*BXXUAGXDA，容量为 2.4GB。IT之家查询盖乐世社区，发现国行暂未跟进。

三星在 One UI 6.1 版本中为 Galaxy S21、Galaxy S22、Galaxy Z Flip 3、Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 4 和 Galaxy Z Fold 4 等机型带来了 Galaxy AI 功能。

其中，Galaxy S22 系列获得了 Galaxy S24 中获得了大多数 Galaxy AI 功能，而 Galaxy S21 系列似乎只获得了 Circle to Search 功能（即圈即搜）等有限功能。

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