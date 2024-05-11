迅雷浏览器 iOS 版本发布：主打简洁纯净，支持多种视频文件链接一键云播

IT之家 5 月 11 日消息，迅雷浏览器于 3 月 21 日正式上线安卓版本，5 月 8 日同步发布了 iOS 版本。不过，目前 iOS 版暂时仅可体验浏览器功能，其他功能逐步迭代中。

迅雷浏览器号称是一款真正简洁的浏览器，没有资讯 & 信息流推送，可以更大程度地摆脱传统浏览器的臃肿和干扰，主打一个纯净无打扰、流畅丝滑。据称，安卓版仅 34M，可轻松做到秒速启动。

据介绍，迅雷浏览器界面设计极简，主页仅保留最核心的【搜索框】、【扫一扫】、【窗口】、【菜单】四大功能入口，无繁琐累赘功能，网页访问速度更快更稳定。





其他方面，迅雷浏览器自带多个热门搜索引擎，支持多引擎一键切换；支持无痕浏览，支持用户脚本，支持多种视频文件链接一键云播，还有视频悬浮窗等功能，支持 UHD 原画播放、精准在线字幕匹配、倍速播放等功能。它还可以一键添加多款视频稍后看，自定义视频切换手势，上下滑动即可快速查看。

值得一提的是，浏览器会员还拥有 10T 超大空间（IT之家注：普通用户可获 20GB 空间：10GB 云盘空间 + 10GB 超级保险箱），支持多种文件在线云添加；适配迅雷云盘链接，支持一键转存，迅雷老用户体验更友好，随时随地在线观看。

此外，迅雷浏览器已适配多个在线小说网站，使用阅读模式看小说体验更佳。其阅读模式能力强大，支持深色浅色切换，多种翻页手势切换，一键查看目录，六种个性化皮肤等丰富功能，随时随地看小说。

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