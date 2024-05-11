长安：目前积极关注飞行汽车动力技术、平台技术，进行共性技术和前瞻技术研究

IT之家 5 月 11 日消息，长安汽车在互动平台表示，长安汽车目前积极关注飞行汽车涉及到的动力技术、平台技术，进行共性技术和前瞻技术研究。

长安汽车表示，公司属于汽车制造业，主要业务涵盖整车研发、制造和销售以及发动机的研发、生产。

同时，公司积极发展移动出行、汽车生活服务、新营销、换电服务等新业务，加快探索产业金融、二手车等领域，以构建较为全面的产业生态。

长安汽车前几天还发布了《重庆长安汽车股份有限公司关于 <投资合作备忘录> 的进展公告》，披露了目前该公司与华为的投资合作项目最新进展。

据介绍，长安与华为的投资合作项目目前各项工作正在积极推进中。截至公告披露日，公司已基本完成本项目涉及的财务、法务、业务与技术尽职调查。当前双方正在就交易关键条款进行进一步协商，根据最新项目进展，公司预计不晚于 2024 年 8 月 31 日签订最终交易文件。

2024 年 1 月 16 日，华为完成了目标公司的注册工作，其名为“深圳引望智能技术有限公司”，业务范围主要包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD 与智能车灯等。

据IT之家此前报道，知情人士曾称“引望”即为华为车 BU 成立的新公司，其落地是华为智能车业务更好服务产业的第一步，（公司）将装载华为车 BU 目前的技术和资源，目前还是华为全资，后面随着更多伙伴加入，成为一个股权多元的技术开放平台。目前，公司的目标、战略仍在梳理中，正式官宣仍需等待一段时间。

去年 11 月 25 日，长安汽车与华为签署了《投资合作备忘录》。经协商，华为拟成立一家新公司，聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发、生产、销售和服务。

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