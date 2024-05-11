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首页 > 智车之家>新能源汽车

阿维塔 07 车型通过工信部申报，提供增程 / 纯电版本可选，预计将于三季度上市

2024/5/11 21:45:51 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 CMCC 的线索投递！

IT之家 5 月 11 日消息，阿维塔 07 现已通过工信部申报，共计 4 款车型，包括两款纯电版本和两款插混增程版本，IT之家汇总如下：

  • SC6481ECABEV：纯电，尺寸 4825*1980*1620/1610mm，轴距 2940mm，整备质量 2315kg，252kW 单电机（深蓝），磷酸铁锂电池。

  • SC6481EBABEV：纯电，尺寸 4825*1980*1610mm，轴距 2940mm，整备质量 2434kg，188/252kW 双电机（深蓝 + 青山），磷酸铁锂电池。

  • SC6481EDA6HEV：插混，尺寸 4825*1980*1610/1620mm，轴距 2940mm，整备质量 2240kg，搭载峰值功率 115kW 的 1.5L 发动机 + 231kW 电机，磷酸铁锂电池。

  • SC6481EEA6HEV：插混，尺寸 4825*1980*1610mm，轴距 2940mm，整备质量 2326kg，搭载峰值功率 115kW 的 1.5L 发动机 + 131/231kW 双电机，磷酸铁锂电池。

▲ 纯电版

▲ 插混版

▲ 尾部

▲ 选装

▲ 选装

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关键词：阿维塔07

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