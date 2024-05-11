阿维塔 07 车型通过工信部申报，提供增程 / 纯电版本可选，预计将于三季度上市

IT之家 5 月 11 日消息，阿维塔 07 现已通过工信部申报，共计 4 款车型，包括两款纯电版本和两款插混增程版本，IT之家汇总如下：
SC6481ECABEV：纯电，尺寸 4825*1980*1620/1610mm，轴距 2940mm，整备质量 2315kg，252kW 单电机（深蓝），磷酸铁锂电池。
SC6481EBABEV：纯电，尺寸 4825*1980*1610mm，轴距 2940mm，整备质量 2434kg，188/252kW 双电机（深蓝 + 青山），磷酸铁锂电池。
SC6481EDA6HEV：插混，尺寸 4825*1980*1610/1620mm，轴距 2940mm，整备质量 2240kg，搭载峰值功率 115kW 的 1.5L 发动机 + 231kW 电机，磷酸铁锂电池。
SC6481EEA6HEV：插混，尺寸 4825*1980*1610mm，轴距 2940mm，整备质量 2326kg，搭载峰值功率 115kW 的 1.5L 发动机 + 131/231kW 双电机，磷酸铁锂电池。
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