华为合作打造：东风岚图全新纯电 SUV 车型“知音”申报图曝光，下半年发布

IT之家 5 月 11 日消息，东风集团旗下高端新能源品牌岚图汽车又一款纯电 SUV 通过了工信部申报，尾标显示新车命名为“岚图知音”，至少提供 6 个版本，主要是匹配单、双电池组合以及不同化学材质电池版本。

根据目前已知信息，这款纯电 SUV 由岚图与华为合作打造，将搭载华为的智能座舱和智驾系统，详情可见IT之家此前报道。

如图所示，新车外观采用了最新的设计风格，前脸保留了贯穿设计的灯带，并采用了时下流行的悬浮车顶设计手法，还支持选装熏黑处理的格栅和通风口。

尺寸方面，新车长宽高为分别为 4725/1900/1636（1653）mm，轴距为 2900mm，定位中型纯电 SUV。

此外，新车还搭载了造型动感的 20 英寸轮圈。尾部方面，新车采用了家族化设计，贯穿设计的尾灯组拥有很高的辨识度。动感的车顶扰流板配合尾部扩散器，进一步提升了运动气息。

动力方面，申报信息显示新车搭载最大功率 215/230 千瓦的单电机（宁德时代三元锂 / 磷酸铁锂）或 160/160kW 双电机（多厂磷酸铁锂）。

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