广汽埃安 V 纯电 SUV 车型通过申报，将于 7 月正式上市

IT之家 5 月 11 日消息，全新埃安 V 纯电 SUV 车型现已通过工信部申报。新车将于 7 月正式上市，详情可见IT之家此前报道。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4605/1854 (1876)/1660 (1686) mm，轴距 2775mm，整备质量 1860/1920/1780/1840kg。

新车将基于 AEP 纯电平台打造，采用全新设计风格，前脸采用了封闭式的前格栅设计，两侧还配有纵向布局的通风口装饰，车尾采用了车顶扰流板，后备厢与后包围采用了分层式设计，并有一个贯穿式的黑色装饰条进行分割。

据官方介绍，第二代埃安 V 搭载了 Orin-x 芯片、高线程激光雷达、5 个毫米波雷达、11 个视觉相机，能提供不依赖高精地图的智驾辅助功能。

动力方面，新车搭载锐湃 150/165kW 电机，配备因湃 / 中创新航磷酸铁锂电池。

此外，新车还采用了全新的碳化硅芯片，电控效率达到 99.85%，电机功率提升至 10.5kW / kg，实现整车电耗降低 15%，续航能力达到 750km，同时宣称补能不挑桩，可以实现 15 分钟补能 370km。

相关阅读：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。