任天堂 Switch 2 游戏掌机代号 Muji？实际上是占位符

IT之家 5 月 11 日消息，消息源 @CentroLeaks 今天发布推文，表示任天堂 Switch 2 游戏主机的代号为“Muji”。不过曾开发定制固件 Atmosphere 的 SciresM 表示，该代号只是个占位符。

在“Muji”代号曝光之后，引发了网友的广泛猜测，不过 SciresM 表示这个代号在日语中的含义是“無地”，只是一个占位符，专门用于避免新代号泄露。

该媒体认为任天堂为了不让外界知道某款设备的代号，还专门为代号创建新的代号，这种情况并不多见，应该是只有任天堂才会这么做。

就像过度解读任天堂 Switch 2 的代号一样，任天堂总裁古川俊太郎在描述 Nintendo Switch 2 时所使用的“successor”（继任者）表述也是毫无意义的。

IT之家参考最新报道，整理修正目前已知 Switch 2 游戏机规格信息如下：

芯片：定制英伟达 Tegra T239 芯片，支持 Ada Lovelace GPU 部分技术（光追和 DLSS 3.1）

屏幕：8 英寸 720P LCD 屏幕，支持 HDMI 2.1、10 Bit 色彩、HDR、4K60 输出。

RAM：12GB LPDDR5X

存储空间：64/128/256GB UFS 3.1

续航：3-6 小时

特性：可以和智能手机进行联动、改善向后兼容性、磁力 Joy-Con

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