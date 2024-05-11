距离地球约 50 亿光年，“中国天眼”发现 6 个迄今最远中性氢星系

IT之家 5 月 11 日消息，中国科学院国家天文台昨日发布新闻稿，表示“中国天眼”FAST 近期发现了 6 个距离地球约 50 亿光年的中性氢星系，这是人类迄今直接探测到的最远的一批中性氢星系。

图 2：FAST 探测的星系中性氢柱密度叠加在 DESI Legacy Survey 的三色图上，红圈代表该红移处 FAST 波束大小。右下角展示了放大的光学对应体。

氢是宇宙中最早形成的元素，通常以中性氢 (HI) 形式存在。中性氢也是星系中气体循环重要的组成成分，为恒星形成区提供燃料，也是研究星系动力学结构重要探针。中性氢旋转曲线提供了暗物质存在的观测证据，为标准宇宙模型的建立提供了坚实基础。

彭勃研究员主持推进 FAST 超深场巡天（FAST Ultra-Deep Survey, FUDS) 项目，充分发挥 FAST 高灵敏度以及 19 波束接收机大视场优势，对远距离和暗弱中性氢星系开展深度 “盲寻”。

FUDS 项目团队估算了样本中大质量中性氢星系的密度，发现 42 亿年前的宇宙中，拥有更多大质量中性氢星系。

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