小米米家智能嵌入式洗碗机 13 套 S2 上架：黑白两款配色，预售价 2699 元

IT之家 5 月 12 日消息，日前，小米米家智能嵌入式洗碗机 13 套 S2 上架京东等电商平台，预售价 2699 元，5 月 20 日晚 8 点支付尾款。

据介绍，这款洗碗机升级加强烘干 + 三重烘干，其中包括 PTC 热风烘干、智能开关门烘干、余温烘干；升级三叉喷淋臂，喷淋水流与餐具接触频次提升 12.5%，清洁指数可达 1.18；配备 45000Pa BLDC 节能变频电机，智能调节喷淋压力和水流速度；支持 75℃高温洗涤，用巴氏除菌原理消杀常见细菌。

该产品提供黑、白两款配色，一次就能净洗 13 套标准餐具，支持双锅同洗，符合国家一级水效标准。此外，该产品配备智能软水系统，据称可根据不同水质硬度，有效软化水质。

智能化方面，米家新款洗碗机配备 14 种洗涤模式，支持小米澎湃智联，米家 App + 小爱音箱 + NFC 组合智控。米家 App 可实现 24 小时预约，还可进行 OTA 在线升级。

IT之家附产品参数：

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