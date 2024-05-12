顺丰丰翼“方舟 40”加持，苏州首条无人机快递配送航线进入常态化运营

IT之家 5 月 12 日消息，据“苏州市邮政管理局”公众号，苏州市“首条无人机快递配送航线”顺丰吴江分拨中心至苏州大学未来校区无人机快递配送航线已于 5 月 8 日正式开启常态化运营。

据悉，从顺丰吴江分拨中心到苏州大学未来校区，全程约 6.3 公里，途经多个道路交叉口和红绿灯，路面车流量较大，如用车辆配送需耗时半小时，而无人机送件仅需 7 分钟，能够节约 77% 的时间。

IT之家注意到，顺丰使用丰翼“方舟 40”无人机承运相关快递业务，这款无人机采用八轴设计，单次可携带 10 千克货物，平均飞行速度高达 50 公里 / 小时，最大飞行速度达到 14 米 / 秒，一次充电下最长可飞行 20 公里，最大使用海拔高度 5000 米，内置机载视觉模块、毫米波雷达模块和 RTK 模块，使降落精度可达到“厘米级”。

顺丰吴江有关负责人介绍，今后该航线预计每日发送 16 个航次，航线将根据实际需求量实时调整，以确保每一份快递均能及时、准确地送达目的地。同时，他们还计划新增“东山枇杷产区 — 网点”“吴江中转枢纽中心 — 网点”“园区网点之间”等多条空中航线，拓展并丰富校园寄递、农产品寄递和同城即时配送等场景运用。

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