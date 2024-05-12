新增 5G-A 网络能力，小米 14 / Pro 手机推送澎湃 HyperOS 1.0.38/41 版内测更新

IT之家 5 月 12 日消息，据IT之家小伙伴投稿，小米 14 / Pro 手机今日获推小米澎湃 Hyper OS 内测版更新，包版本分别为 1.0.38.0/1.0.41.0，主要为手机增加 5G-A 能力，同时改进了相机效果。

▲ 图源 IT之家图赏：小米 14 Pro 手机

IT之家整理主要更新内容如下：

系统

新增 5G-A 能力，体验 5G 极致速率（实际状态取决于所在地运营商网络和业务部署）

相机

优化人像模式虚化效果

优化人像模式美颜效果

全新 AI 大模型计算摄影平台 Xiaomi AISP，提升人像拍摄画质效果

据悉，5G-A 也称为 5.5G，理论峰值速率 10G，中国移动计划在今年内将 5G-A 网络扩展至全国超过 300 个城市，建成全球最大规模的 5G-A 商用网络，首批 100 个 5G-A 网络商用城市名单如下：

北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、杭州、苏州、东莞、成都、宁波、金华、郑州、温州、南京、无锡、昆明、西安、青岛、长沙、佛山、南通、武汉、济南、福州、泉州、徐州、台州、嘉兴、临沂、惠州、常州、合肥、沈阳、南宁、贵阳、哈尔滨、南昌、厦门、大连、石家庄、太原、乌鲁木齐、海口、长春、兰州、呼和浩特、银川、西宁、拉萨、绍兴、湛江、潍坊、盐城、中山、赣州、汕头、保定、南阳、江门、宿迁、遵义、洛阳、济宁、周口、菏泽、湖州、曲靖、泰州、烟台、茂名、廊坊、揭阳、上饶、红河、毕节、珠海、阜阳、昭通、扬州、连云港、商丘、淮安、宜春、新乡、信阳、漳州、梅州、驻马店、清远、唐山、肇庆、邯郸、镇江、文山、聊城、桂林、九江、襄阳、吉安。

此前小米 14 Ultra 已经获推 5G-A 网络能力更新，而中国移动官方此前也晒出了小米 14 Ultra 的 5G-A 实测，下行速率超过了 5Gbps，达到 5132.34 Mbps。

其他厂商方面，OPPO Find X7 Ultra 已推送 5.5G 网络升级包。vivo X Fold3 系列、vivo X100 系列、iQOO 12 系列也确认支持 5.5G 网络。而荣耀姜海荣则表示，Magic6 全系已支持 5.5G 网络，只是没有 5G-A 标识。

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