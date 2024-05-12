华擎 DeskMini X600 迷你主机 5 月 24 日上市，号称“首款 AMD AM5 平台 Mini STX”

IT之家 5 月 12 日消息，华擎在年初 CES 2024 中推出了 DeskMini X600 迷你主机，官方近日宣布该机将于 5 月 24 日（海外）上市，不过目前没有公布价格信息。

据介绍，该系列机型搭载 AMD 65W 锐龙 7000 系列 CPU 及锐龙 8000G 系列 APU 新品，旨在取代基于 AM4 平台的 X300 系列产品，并带来 DDR5 RAM 和 PCIe 5.0 M.2 SSD 支持。

如图所示，DeskMini X600 系列机型采用了 Mini-STX（而非 Mini-ITX ）外形规格的主板，拥有 2 个全尺寸 DDR5 RAM 槽，兼容 DDR5-6000+，最大容量为 96GB。

参考IT之家此前报道，面向桌面平台的锐龙 8000G 系列 APU 共有六款，分别为：

Ryzen 3 8300G（3.45GHz，65W，8MB，4 核心，B2 步进）

Ryzen 3 PRO 8300G（3.45GHz，65W，8MB，4 核心，B2 步进）

Ryzen 5 8500G（3.35GHz，65W，16MB，6 核心，B2 步进）

Ryzen 5 PRO 8500G（3.35GHz，65W，16MB，6 核心，B2 步进）

Ryzen 5 8600G（4.35GHz，65W，16MB，6 核心，B2 步进）

Ryzen 7 8700G（4.2GHz，65W，16MB，8 核心，B2 步进）

接口方面，该迷你主机前置 1 个“全功能”USB-C 接口、2 个 USB-A 3.2 接口、2 个 USB-A 2.0 接口、1 个 3.5 mm 音频接口；后置 1 个 2.5G RJ45 网口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、1 个 DP 接口、2 个 USB-A 3.2 接口。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。