极氪 009 两驱车型完成申报：提供 7 座位布局、绿色涂装

IT之家 5 月 12 日消息，日前，IT之家从工信部第 383 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示查询得知，极氪 009 新车型现已完成申报，四驱、两驱各两款。

极氪 009 新车型外观与在售车型基本一致，但是提供 7 座位布局。此外，新车还在申报图中展示全新配色 —— 绿色，在售车型的常规版本、光辉版均没有这款涂装。

申报信息显示，这款新车长宽高为 5217mm /2024mm /1812（1864）mm，轴距为 3205mm，可选装前保险杠装饰件、前格栅、后视镜、侧裙装饰、扰流板、轮辋造型、激光雷达等。

动力方面，新款极氪 009 车型提供单电机两驱和双电机四驱两种动力布局，共四个动力版本。其中，单电机版提供 250 千瓦和 310 千瓦两种版本；双电机低功率版的前、后最大功率分别为 200 千瓦和 250 千瓦，高功率版前、后驱动电机最大功率分别为 270 千瓦和 310 千瓦。

IT之家附在售极氪 009 售价供大家参考：

WE 116kWh 电池版 50 万元

ME 140kWh 电池版 58.8 万元

光辉版 78.9 万元（四座布局）

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