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首页 > 智车之家>新能源汽车

极氪 009 两驱车型完成申报：提供 7 座位布局、绿色涂装

2024/5/12 8:21:40 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 5 月 12 日消息，日前，IT之家从工信部第 383 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示查询得知，极氪 009 新车型现已完成申报，四驱、两驱各两款。

极氪 009 新车型外观与在售车型基本一致，但是提供 7 座位布局。此外，新车还在申报图中展示全新配色 —— 绿色，在售车型的常规版本、光辉版均没有这款涂装。

申报信息显示，这款新车长宽高为 5217mm /2024mm /1812（1864）mm，轴距为 3205mm，可选装前保险杠装饰件、前格栅、后视镜、侧裙装饰、扰流板、轮辋造型、激光雷达等。

动力方面，新款极氪 009 车型提供单电机两驱和双电机四驱两种动力布局，共四个动力版本。其中，单电机版提供 250 千瓦和 310 千瓦两种版本；双电机低功率版的前、后最大功率分别为 200 千瓦和 250 千瓦，高功率版前、后驱动电机最大功率分别为 270 千瓦和 310 千瓦。

IT之家附在售极氪 009 售价供大家参考：

  • WE 116kWh 电池版 50 万元

  • ME 140kWh 电池版 58.8 万元

  • 光辉版 78.9 万元（四座布局）

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关键词：极氪009

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