长安马自达 EZ-6 申报图公布，提供纯电 / 增程动力

IT之家 5 月 12 日消息，日前，长安马自达 EZ-6 申报图已经在工信部公布，该车是马自达和长安联合开发的新能源中型轿车，提供纯电和增程两种动力系统。

申报信息，长安马自达 EZ-6 车型长宽高为 4921/1890/1485 毫米，轴距为 2895 毫米，提供两种造型的 19 英寸轮辋。这款新车采用了马自达家族式前脸设计，侧面采用时下流行的隐藏式车门把手、无框车门，尾部则是贯穿式尾灯设计。

动力方面，长安马自达 EZ-6 纯电车型搭载单电机，最大功率为 190 千瓦，匹配磷酸铁锂电池；增程车型搭载 1.5 升增程器，最大功率为 70 千瓦，电机峰值功率为 160 千瓦。

长安马自达 EZ-6 车型此前已经在 2024 北京车展亮相，座舱内配备全液晶仪表盘、14.6 英寸悬浮式中控屏、双辐式多功能方向盘。根据版本不同，该车还提供索尼音响、64 色氛围灯、零重力座椅、高通骁龙 8155 芯片等配置。

目前，关注长安马自达 EZ-6 的具体上市时间还未知，感兴趣的朋友可以关注IT之家后续报道。

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