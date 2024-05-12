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长城哈弗猛龙燃油版申报图公布：换装前脸设计，搭载 2.0T 发动机

2024/5/12 10:03:16 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 5 月 12 日消息，日前，工信部发布第 383 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新车申报目录，IT之家从中发现哈弗猛龙燃油版身影。

▲ 哈弗猛龙燃油版申报图

▲ 2024 款哈弗猛龙 Hi4 

从外观上看，这款新车依旧采用了方盒子车身设计，但是前脸部分与 Hi4 版本稍有不同。在售哈弗猛龙 Hi4 为横向格栅设计，产品 logo 较大，而这款新车采用竖向瀑布格栅设计，并且将 logo 改小，两款车型较为容易区分。

申报信息显示，哈弗猛龙燃油版长宽高分别为 4800（4680）/1950/1822（1843）毫米，轴距 2738 毫米，与在售哈弗猛龙 Hi4 相比没有变化。新车可选装行李架、中网、前组合灯装饰罩、后组合灯装饰罩、后储物包、后保险杠上摄像头、轮眉、轮辋等。

▲ 哈弗猛龙燃油版申报图

▲ 哈弗猛龙燃油版申报图

动力方面，这款新车搭载型号为 GW4N20A 的长城 2.0T 发动机，最大功率为 175 千瓦，传动系统预计匹配 9 挡湿式双离合变速箱。

作为参考，IT之家附 2024 款哈弗猛龙 Hi4 售价如下：

  • 哈弗猛龙 Hi4 102 Air 16.58 万；

  • 哈弗猛龙 Hi4 102 Pro 17.38 万；

  • 哈弗猛龙 Hi4 145 Pro 18.38 万；

  • 哈弗猛龙 Hi4 145 穿越版 19.28 万。

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关键词：哈弗猛龙长城汽车

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