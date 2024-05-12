2024 款联想 ThinkPad S2 笔记本开售：可选酷睿 Ultra 5/7，6979 元起

IT之家 5 月 12 日消息，2024 款联想 ThinkPad S2 笔记本目前已经在京东现货开售，这款笔记本搭载酷睿 Ultra U 系列低压处理器，售价 6979 元起，IT之家整理价格信息如下：

Ultra 5 125U + 16GB RAM + 1TB 存储空间：6979 元

Ultra 7 155U + 16GB RAM + 1TB 存储空间：7979 元

据介绍，这款笔记本在海外被称为 ThinkPad L13 Gen 5，搭载 13.3 英寸 16:10 1920x1200 分辨率屏幕，拥有 300 尼特亮度与 100% sRGB 色域。

性能方面，该机搭载的酷睿 Ultra 5 125U / Ultra 7 155U 处理器包含 2 个性能核、8 个能效核与 2 个超低功耗能效核。此外，该机板载 16GB LPDDR5 双通道 RAM，预装 1TB M.2 2280 PCIe 4.0 固态硬盘。

新款 ThinkPad S2 笔记本厚 17.2mm、重 1.26kg，拥有 46Wh 电池，通过 12 项 MTL-STD-810H 军规耐久性测试。

此外，电脑还搭载 ThinkShutter 物理摄像头开关、支持 Windows Hello IR 人脸识别的 FHD 摄像头、1.5mm 微笑键盘。

接口方面，这款笔记本配备 1 个 HDMI 2.1 接口、2 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、1 个 USB-C 接口（未说明版本）、1 个雷电 4 接口、1 个 3.5mm 音频接口。

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