极越 07 车型完成工信部申报：轴距为 3013 毫米，提供双电机版

IT之家 5 月 12 日消息，在刚刚过去的 2024 年北京车展上，极越 07 车型对外公开亮相，计划在今年下半年正式上市。IT之家查询发现，现在这款新车已经出现在工信部第 383 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示。

外观方面，极越 07 采用家族式设计语言，车辆的两侧灯组通过 U 型日行灯带相连。侧面来看，该车采用当下流行的掀背式设计、隐藏式门把手，尾部的运动尾翼可升降。此前有报道称双激光雷达嵌入前保险杠的灯组内部，不过官方宣传口径一直是纯视觉智驾方案，这一说法暂时存疑。

申报信息显示，这款新车长宽高为 4953/1989/1475 毫米，轴距为 3013 毫米，最高车速 200km/h，可选装轮辋、制动钳、制动盘、半幅方向盘等。

动力方面，极越 07 单电机版提供磷酸铁锂（蜂巢能源）、三元锂（时代吉利）两个电池版本，单台电机的峰值功率均为 200 千瓦。双电机版搭载三元锂电池，前后电机峰值功率均为 200 千瓦。以上车型的电机均由威睿电动汽车技术（宁波）有限公司提供。

作为参考，目前在售的极越 01 共有 2 个版本，极越 01 Max 零售价 21.99 万元，极越 01 Max Performance 车型零售价为 30.99 万元。

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