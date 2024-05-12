微软向 Rust 基金会捐赠 100 万美元：投资关键项目、减轻工程师工作压力

IT之家 5 月 12 日消息，Rust 基金会近日发布新闻稿，宣布收到了“白金会员”微软公司在 2023 年 12 月捐赠的 100 万美元（IT之家备注：当前约 723 万元人民币），相关投资将用于支持“各种关键项目”：

雇用一名额外的 Rust 基金会基础架构工程师

资助“Rust Foundation Fellowship”计划

开发新的项目，同时减少现有 Rust 项目维护人员的工作压力

官方同时表示，Rust 基金会董事会在 2024 年 1 月已经批准了一项动议，将这笔资金中的 35 万美元（当前约 253.1 万元人民币）用于雇用一名新的基础架构工程师；并为 Rust 项目划拨 65 万美元（当前约 469.9 万元人民币），用于在两年内直接资助“工程师们选择的优先事项”。

此外，Rust 基金会与 Rust 基金会项目主管和 Rust 项目领导委员会还在 2024 年第一季度归纳总结了当前 Rust 项目中对于资金需求最迫切的领域。领导委员会正在考将使用为 Rust 项目预留的首批 32.5 万美元（当前约 235 万元人民币）中的大部分资金来改进关键流程，包括开发新的协作机制以帮助提高维护人员的工作流程效率。

除了微软外，谷歌近日也向 Rust 基金会捐赠了 100 万美元，这笔资金将用于改善 C++ 与 Rust 互操作性。

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