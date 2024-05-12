这篇文章可以帮你消除对手机影像的诸多误解

手机影像发展了这么多年。面对一些不算新的技术与概念，依然有不少网友存在误读和误解。希望下面的内容能帮助大家拨开迷雾、去伪存真。

变焦

目前，绝大多数手机上的“光学变焦”本质上依然是多个定焦相机接力工作。每个镜头下面都对应一个传感器。通常广角相机的传感器尺寸最大，也被当作手机变焦中的“1 倍”；其他相机的传感器尺寸要小一些，它们与广角相机等效焦距的比值就是几倍变焦：比如 14mm 超广角相对于 23mm 广角是约 0.6 倍，120mm 长焦相对于 23mm 广角是约 5 倍。

在若干定焦之外，无论通过何种优化算法，本质上都是数码变焦。但我也不认为手机有必要去做真正的“光学变焦”（类似索尼 Xperia 1 IV） —— 手机影像的最根本矛盾是进光量，潜望式光学变焦模组的传感器尺寸和镜头光圈都做不大，这是结构决定的。

TIPS：焦距比倍数重要

在手机影像上，“变焦倍数”并没有一个统一标准。目前，绝大多数厂商选择 23mm 或 24mm 作为 1 倍；华为、荣耀则是将 27mm 设定为 1 倍，并根据这个设定对广角、长焦做默认裁切。所以，相同倍数下，不同品牌手机的视角可能有很大差异。

所以，我们应该更关心等效焦距到底是多少。

三摄还是四摄

目前，以小米 14 Ultra、OPPO Find X7 Ultra 为代表的产品选择超广 + 广角主摄 + 中长焦 + 长焦的后置四摄，而 vivo X100 Ultra、华为 Pura 70 Ultra 等产品则选择超广 + 广角主摄 + 长焦的后置三摄。

两种方案的核心差异在于双长焦还是单长焦。双长焦的好处是可以兼顾人像（70-90mm）与远摄（120mm 以上），缺点则是会占用更大空间，影响电池和整机手感。而单长焦有助于降低节省空间、降低成本，缺点则是很难兼顾中长焦到长焦的整个范围 —— 荣耀、vivo 都选择用“亿”级像素传感器改善单一长焦的远摄效果，这是一个不错的方向。

TIPS：焦距的取舍

手机上的空间寸土寸金，每一个相机都要尽可能兼顾更多拍摄题材。能以高素质 5 倍长焦相机兼顾 10 倍变焦效果，肯定好过再放一个 10 倍长焦相机。同理，用等效焦距约 23mm 的“1 英寸”大底主摄兼顾 28mm、35mm 拍摄，也比将主摄换成传感器尺寸稍小的“35mm 定焦”更具泛用性。

那为什么不取消超广角呢？或许对很多拍摄者来说，超广角的创作价值并不大。但对更多用户来说，超广角有着重要的记录作用。除此之外，超广角对于一些焦距下的景深模拟、多摄时的白平衡统一也有非常重要的功能作用。

高像素

自华为 P20 Pro 开始，手机相机迈入到几千万乃至上亿像素阶段。绝大多数 3000 万像素以上传感器，都采用了四拜耳（或 9 拜耳、16 拜耳）结构。而在绝大多数时间里，临近同色像素会以“合并”方式工作，实现等效大像素。

以最常见的四拜耳、单像素 1μm、约 5000 万像素传感器为例。绝大多数场景下，四像素融合，等效 2μm，实际输出约 1250 万像素照片。只有在高像素模式下，才会通过配套像素重排列算法和优化，输出约 5000 万像素照片，有助于记录更多细节、获得更大裁切空间。

多拜耳传感器不仅满足了营销需求，也有助于改善宽容度（单帧 HDR）、自动对焦（2×2 OCL）和数码变焦（ISZ）品质 —— 现在经常看到的 In-Sensor-Zoom（ISZ）传感器片上变焦，也相当于先切换到高像素模式，再截取传感器中心 1/4 区域。但要注意切换到高像素输出通常都会限制拍摄模式，同时因为算力、功耗等原因，无法达到和融合输出相同的图像品质。

TIPS：一个好趋势

在 iPhone 15 系列上，苹果提供了将 1200 万像素普通照片与 4800 万像素高分辨率模式照片相结合，输出 2400 万像素照片的选项。而在 7 个月后，华为也在 Pura 70 系列上加入了类似功能（还有一家确定会通过固件更新加入类似特性）。可以预见，随着移动芯片算力的不断提升，我们很快可以在日常拍摄中突破 1200/1250 万像素。

光学和算法

对任何影像记录设备来说，光学都是非常重要的。无论是增加广角相机的光圈、提升长焦的近摄能力还是降低所有镜头的炫光鬼影，这些都是改进光学才能做到的事情。

但手机的尺寸重量就这么大。在很多旗舰影像手机里，相机模组已经是除电池、屏幕 外，整个手机里占据空间最大的组件了（比主板实际面积还要大）。所以留给光学进步的空间也很有限。想要继续提升拍摄效果，尤其是远摄能力，必须依赖包含 AI“猜图”在内的优化算法。

▲ @楼斌 Robin 的小米 14 Ultra 拆解视频，主板（左）为广角和直立长焦做了镂空处理，实际面积比相机模组还要小一些。

品牌联名

国产手机厂商与徕卡、蔡司、哈苏合作，可以获得在影像风格、拍摄体验上的技术支持，快速提升在海外市场的知名度，并借助海外品牌的资产打造一些实用、好用的拍摄功能（比如 vivo 手机上的蔡司镜头光斑模拟）。

但我们也要清醒的认识到：这些海外品牌并不直接参与光学设计或镜头制造，所提供的是授权与认证。别人的终究是别人的。从长远来看，我们还是要建立、打造自己的影像品牌 —— 移动影像时代是属于我们中国企业的。

为什么不造相机？

总有留言说：为什么国产手机厂商不去做一个没有手机功能的相机。

首先，相机是一个小众市场，其规模和利润远不及智能手机。

其次，手机相对于相机的最大优势在于随身携带、快捷分享。拿掉手机功能，无疑相当于自断一臂。

最后，现在手机影像都是在有限的空间内，雕琢硬件、打磨算法。如果放弃手机形态，就要面对传感器尺寸和光学性能的竞争，这也不是手机厂商擅长的。

总之，造相机这种事情，还是留给大疆等国产厂商吧。

本文来自微信公众号：相机笔记 （ID：xjbiji），作者：滕飞 et

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。