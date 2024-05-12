安全公司警告黑客正瞄准各大 AI 语言模型平台用户账号，转卖 API 余额 / 获取隐私信息

IT之家 5 月 12 日消息，安全公司 Sysdig 近日发布报告，声称有大量黑客瞄准各大 LLM 大语言模型网络平台发动“LLM 劫持（LLMjacking）”攻击，黑客通过一系列方式盗取用户账号密码，将模型 API 转卖给第三方，还从用户的对话记录中选取隐私信息用于勒索或公开贩售。

Sysdig 表示，黑客们似乎“偏好”Anthropic Claude v2 / v3 平台，目前他们检测到黑客主要利用撞库及 PHP 框架 Laravel 的凭据漏洞（CVE-2021-3129）进行攻击，更多偏向企业用户，不知情的受害者可能每天需要替黑客买单超过 4.6 万美元（IT之家备注：当前约 33.3 万元人民币）的 API 使用费。

此外，先前也有安全公司发现 Hugging Face 平台存在 API 凭据漏洞，允许黑客获取微软 / 谷歌 / Meta 的令牌，从而控制多家知名公司的模型库，目前 Hugging Face 已经修复相关漏洞。

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