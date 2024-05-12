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老蛙 55/100mm F2.8 移轴镜头亮相北京 P&E 展：提供 E / R / Z / L / GFX 卡口，可拍出“小人国视角”

2024/5/12 13:02:16 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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感谢IT之家网友 独立摄影师 的线索投递！

IT之家 5 月 12 日消息，据“老蛙镜头”官方微博，老蛙两款移轴镜头“FFII TS 100mm F2.8 Macro 1:1”及“FFII TS 55mm F2.8 Macro 1:1”目前正在北京 P&E 展会中公开展示。

这两款镜头均支持平移、摇头，360 度旋转支架，提供 E / R / Z / L 卡口，虽然是全画幅镜头，但官方也推出了富士 GFX 卡口版本，号称可以拍出“小人国”视角，以下为镜头样张：

据介绍，系列镜头具有如下特点：

  • 1 倍放大摄影倍率到无穷远均可很好成像

  • ±12mm 移轴量，方便摄影师在不同场景下拍摄

  • ±10° 倾斜量，拍摄中不缩小光圈也可以让被摄主体的清晰范围更大

  • 卡口 360° 旋转每 15° 有限位- Shift / Tilt 之间可实现 90° 旋转

IT之家附镜头结构信息如下：

FFII TS 100mm F2.8 Macro 1:1

  • 光圈：F2.8-T22

  • 镜头结构：10 组 13 枚

  • 最近对焦距离：32cm

  • 重量：1215 克

FFII TS 55mm F2.8 Macro 1:1

  • 光圈：F2.8-T22

  • 镜头结构：11 组 14 枚

  • 最近对焦距离：27cm

  • 重量：1345 克

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关键词：老蛙移轴镜头

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