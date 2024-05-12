夏普 AQUOS R9 手机价格公布：骁龙 7+ Gen 3，徕卡监制镜头，售 10 万日元

IT之家 5 月 12 日消息，夏普在 5 月 8 日在日本市场发布 AQUOS R9 手机，搭载高通第三代骁龙 7+ 移动平台，目前这款手机的价格已经公布，制造商版本售价为 10 万日元（IT之家备注：即非合约机版本，折合人民币当前约 4640 元），将于 7 月份在日本上市。

IT之家整理手机规格如下：

SoC：高通第三代骁龙 7+ 移动平台

屏幕：6.5 英寸 2340x1080 分辨率 240Hz OLED 直屏

RAM：12GB LPDDR5X

存储空间：256GB

后置摄像头：50MP 主摄 + 50MP 超广角（均为徕卡公司监制）

前置摄像头：50MP

电池：5000 毫安时

特点：支持 IP65 / IP68 及 MIL-STD-810G 认证

外观方面，AQUOS R9 由“miyake design”（三宅设计，由三宅一生创立）设计，镜头模块采用自由曲线与不规则设计。

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