7000 元苹果 iPhone 维修费达 14000 元，涉事店铺被罚 10 万元

IT之家 5 月 12 日消息，日前，武汉市市场监督管理局公布侵害消费者权益典型案例，其中包括一则“武汉市江汉区武汉百帮值信科技有限公司利用混淆、未明码标价等手段损害消费者权益案”。

2024 年 4 月 10 日，武汉市江汉区市场监督管理局根据消费者投诉举报，对武汉百帮值信科技有限公司进行立案调查。经查，当事人注册公司所用“百帮值信”字号与苹果官方授权服务商“百邦”注音相似，通过网络平台引导消费者误认为其是苹果官方授权维修点；在与消费者签订数据恢复维修单时，未明确维修价格，直至手机维修完成后才告知数据恢复费用；在为消费者提供维修服务时，谎称因恢复数据需要修复手机内多处焊点，欺骗消费者。



武汉市场监督部门表示，当事人的上述行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国价格法》《侵害消费者权益行为处罚办法》的有关规定，武汉市江汉区市场监督管理局对当事人实施混淆、未明码标价，以及谎报用工用料损害消费者权益的违法行为，拟作出警告、罚款 10 万元的行政处罚。

IT之家附事件回顾：

央广网今年 4 月报道，湖北武汉的卢女士将价值 7000 元的手机送至一家位于武商广场写字楼的维修店进行维修，经过“维修检测”之后被告知需支付 14000 元维修费。卢女士拒绝支付维修费，并向相关部门投诉。

4 月 10 日，江汉区市场监管局相关负责人告诉记者：“4 月 7 日，投诉人卢女士经过我局工作人员调解后，与商家达成一致。随后到维修店拿回修好的手机，支付维修费 2300 元。现就该事件已立案调查，看该维修店是否存在违规行为。”

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