每天可处理 5600 吨原油，亚洲首艘圆筒型浮式生产储卸油装置“海葵一号”将服役我国首个深水油田

IT之家 5 月 12 日消息，我国自主设计建造的亚洲首艘圆筒型浮式生产储卸油装置（FPSO）“海葵一号”已于 4 月 26 日在青岛完工交付，据新华社报道，该装置即将从山东青岛离港启运，运往珠江口盆地的“我国第一座深水油田”流花油田。

据介绍，“海葵一号”由船体和上部功能模块组成，最大直径约 90 米，使用了近 60 万个零部件，主甲板面积相当于 13 个标准篮球场，高度接近 30 层楼，总重约 3.7 万吨，设计排水量 10 万吨，最大储油量达 6 万吨，设计寿命 30 年，可连续在海上运行 15 年不回坞。

由于“海葵一号”本身没有动力，无法在海上自主航行，因此该装置在运输方面采用了“大船背小船”的方式，将其装到半潜运输船上，以缩短航期并降低运输风险。

IT之家注意到，相对于传统船型结构浮式生产储卸油装置，“海葵一号”采用的圆筒型方案，空间更紧凑，储油效率更高，并且具有钢材用量少、稳定性好、抵御恶劣海况能力强等优点，可有效降低油田开发与运营成本。

“海葵一号”每天可处理原油约 5600 吨，将于与亚洲第一深水导管架平台“海基二号”共同服役于流花 油田，创新形成国内首次“深水导管架平台 + 圆筒型 FPSO”开发模式，为我国深水油气田高效开发提供全新方案。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。