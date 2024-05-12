斥资 10 万亿韩元，韩国政府拟扶持本土芯片产业

IT之家 5 月 12 日消息，综合彭博社、路透社消息，韩国财政部长崔相穆当地时间 12 日宣布，该国正在准备一项计划，提供超过 10 万亿韩元（IT之家备注：当前约 528 亿元人民币）的资金来加强该国的关键半导体产业，为芯片投资和研究一揽子支持计划做好准备。

韩财政部表示，崔相穆于 10 日在与当地芯片材料、零部件和设备制造商举行的会议上说，政府正在考虑为该计划提供资金的方式，从而为行业提供支持。其中的选择包括来自国有的韩国开发银行的政策融资或来自公共、私人和政策融资的联合基金。

韩国还计划在首尔南部的龙仁地区建设一个超大型芯片集群，号称为同类型中世界最大的高科技综合体。当地政府承诺将为有关投资提供税收优惠，并希望打赢这场半导体行业的“战争”。

无独有偶，本月初，韩国产业通商资源部宣布将为当地电动汽车电池制造商提供 9.7 万亿韩元（当前约 512.16 亿元人民币）的财政援助，以建立符合美国税收减免规则的新供应链，确保关键电池材料的供应。

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