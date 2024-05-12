奥之心 7-14mm / 40-150mm F2.8 两款相机镜头 5 月 16 日涨价，售 128300 日元起

IT之家 5 月 12 日消息，奥之心（奥林巴斯）近日宣布旗下两款 M43 镜头“M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO” 及“PROM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO”两款镜头将从 5 月 16 日起进行涨价，均涨价 38500 日元（当前约 1786 元人民币）。

IT之家整理调价后的镜头价格及参数信息如下：

M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO

调价后售价：128300 日元（当前约 5953 元人民币）

镜头结构：11 组 14 片

最近对焦距离：20cm

光圈：7 片

PROM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO

调价后售价：183500 日元（IT之家备注：当前约 8514 元人民币）

镜头结构：10 组 16 片

最近对焦距离：70cm

光圈：9 片

奥之心表示，相关镜头涨价是因为原材料成本、制造和物流成本不断飙升，所以迫不得已只能提价，该涨价通知仅针对日本市场，目前暂不清楚是否将波及其他地区市场。

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