奇瑞星途星纪元 ET 订单突破 26000 台：增程、纯电双版本，售价 18.98 万元

IT之家 5 月 12 日消息，星途营销中心总经理黄招根日前发文称，截至 5 月 11 日中午，星纪元 ET 订单突破 26000 台，同时透露将计划追加生产。

IT之家获悉，奇瑞星途星纪元 ET 车型于 5 月 9 日晚上市，其中增程版售价 18.98 万元，纯电版售价 22.98 万元起。该车提供苍岭绿、云舒白、星夜黑、雾凇蓝和月影灰五种配色，长宽高为 4955 x 1975 x 1698mm，轴距 3000mm。

座舱方面，该车搭载 15.6 英寸中控大屏，车机集成车家互联、宝宝模式、宠物模式、K 歌模式等多项功能，配备有零重力座椅、23 扬声器音响系统，以及 DHS 健康监测系统。此外，该车还配备 30 颗高性能传感器与 508TOPS 算力英伟达 Drive Orin 芯片，支持 NEP 全场景智驾辅助功能。

动力方面，纯电版新车提供双电机布局，前后电机最大功率分别为 183kW / 230kW，零百加速 5.46s。增程版排量为 1499ml，最大功率为 115 千瓦，拥有 CLTC 纯电续航 200 公里，超过 1500 公里的综合续航表现，百公里亏电油耗为 5.2L。

纯电版本

纯电 625 Pro：22.98 万元

纯电 540 Pro 四驱：23.98 万元

纯电 625 Pro 城市智驾：24.98 万元

纯电 760 Max：27.98 万元

纯电 655 Ultra：31.98 万元

增程版本

增程 200 Plus：18.98 万元

增程 200 Pro：20.58 万元

增程 200 Pro+：22.58 万元

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