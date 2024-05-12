首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>新能源汽车

奇瑞星途星纪元 ET 订单突破 26000 台：增程、纯电双版本，售价 18.98 万元

2024/5/12 15:41:45 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
评论：

IT之家 5 月 12 日消息，星途营销中心总经理黄招根日前发文称，截至 5 月 11 日中午，星纪元 ET 订单突破 26000 台，同时透露将计划追加生产。

IT之家获悉，奇瑞星途星纪元 ET 车型于 5 月 9 日晚上市，其中增程版售价 18.98 万元，纯电版售价 22.98 万元起。该车提供苍岭绿、云舒白、星夜黑、雾凇蓝和月影灰五种配色，长宽高为 4955 x 1975 x 1698mm，轴距 3000mm。

座舱方面，该车搭载 15.6 英寸中控大屏，车机集成车家互联、宝宝模式、宠物模式、K 歌模式等多项功能，配备有零重力座椅、23 扬声器音响系统，以及 DHS 健康监测系统。此外，该车还配备 30 颗高性能传感器与 508TOPS 算力英伟达 Drive Orin 芯片，支持 NEP 全场景智驾辅助功能。

动力方面，纯电版新车提供双电机布局，前后电机最大功率分别为 183kW / 230kW，零百加速 5.46s。增程版排量为 1499ml，最大功率为 115 千瓦，拥有 CLTC 纯电续航 200 公里，超过 1500 公里的综合续航表现，百公里亏电油耗为 5.2L。

纯电版本

  • 纯电 625 Pro：22.98 万元

  • 纯电 540 Pro 四驱：23.98 万元

  • 纯电 625 Pro 城市智驾：24.98 万元

  • 纯电 760 Max：27.98 万元

  • 纯电 655 Ultra：31.98 万元

增程版本

  • 增程 200 Plus：18.98 万元

  • 增程 200 Pro：20.58 万元

  • 增程 200 Pro+：22.58 万元

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：星纪元 ET奇瑞

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用