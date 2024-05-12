旅行箱式 AI 超级计算机问世，将数据处理带到现场

IT之家 5 月 12 日消息，科技公司 GigaIO 和 SourceCode 联合推出了一款颠覆性的便携式人工智能超级计算机 ——Gryf。不同于以往庞大的超级计算机，Gryf 被巧妙地设计成登机箱大小，重量不超过 55 磅（IT之家备注：约 24.97 千克），完全符合美国运输安全管理局 (TSA) 的登机箱规定，用户可以轻松地将其携带出行。

不过千万别被 Gryf 小巧的外形欺骗了，其内置了四块图形处理器 (GPU)、246TB 的存储空间以及高达 2500 瓦的集成电源，能够满足人工智能项目对数据采集和处理的严苛需求。过去这类工作通常需要将数据送回大型数据中心进行处理，不仅耗时费力，而且会带来数据安全方面的隐患。Gryf 的出现则解决了这一难题。

Gryf 的另一大亮点是其可定制的硬件配置。得益于 GigaIO 的 FabreX 人工智能内存架构，用户可以根据不同的工作负载灵活地更换内部模块。例如，针对人工智能或机器学习项目，用户可以选择安装两个计算模块、一个加速器模块、两个存储模块和一个网络模块的组合。而当项目侧重于存储时，则可以轻松更换为一个计算模块和五个存储模块的配置。

GigaIO 和 SourceCode 表示，单个 Gryf 可以处理超过一拍字节 (petabyte，2 的 50 次方) 的信息量。通过 FabreX 内存架构，最多可以将五台 Gryf 堆叠起来，共同协作处理更加庞大复杂的任务。完成现场数据采集和初步处理后，Gryf 可以被方便地运回数据中心，并通过 FabreX 内存架构连接到更强大的核心计算机 GigaPod 进行深度分析。

GigaIO 首席执行官 Alan Benjamin 特别强调了 Gryf 在国防等领域的应用价值。例如，军方人员在野战环境下需要及时获取可操作的情报信息，Gryf 的便携性和强大性能可以完美地满足这一需求。其可定制的硬件配置和由 FabreX 支持的创新架构，使 Gryf 能够适应各种传感器密集的边缘计算环境，为用户提供先进的计算、存储和图形处理能力。

目前 Gryf 已经正式上市发售，具体售价尚未公布。

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