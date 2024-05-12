HMD Global 开启“为手机命名”活动，Pulse 手机在印度市场定名“Arrow”

IT之家 5 月 12 日消息，HMD Global 近日在欧洲推出了首款自有品牌手机 HMD Pulse，目前该公司正对这款手机采用“不同地区市场不同命名”的策略，据IT之家此前报道，目前一款 Geekbench 中出现的神秘 HMD 新机实际上就是 HMD Pulse 的美国版本。

▲ HMD Pulse 手机

而近日 HMD Global 在印度就自家 HMD Pulse 手机召开一场命名活动，虽然粉丝们提供的一系列“Indhumanoid”、“火影忍者（Naruto）”、“Sharpsy”、“Giggles”整活命名的投票率都相当，但 HMD Global 最终选择了“Arrow”作为 HMD Pulse 手机印度版的命名。

IT之家附 HMD Pulse 手机的具体规格如下：

屏幕：6.56 英寸 1600x720 分辨率 90Hz IPS LCD，亮度 600 尼特

SoC：紫光展锐 T606

后置摄像头：50MP 主摄 + 2MP 景深

前置摄像头：8MP

RAM：6GB

存储空间：128GB

电池：5000 毫安时，支持 10W 有线充电

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