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SteamVR 2.5 更新：改善 Quest 用户的 Steam Link 体验

2024/5/12 16:03:01 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 5 月 12 日消息，SteamVR 2.5 更新现已推出，其中包含了针对 Quest 用户的 Steam Link 体验优化。

Valve 在 2023 年 11 月推出了适用于 Meta Quest 的 Steam Link 应用，该应用允许用户通过无线方式轻松连接 Quest 头显至 SteamVR，畅玩 PC VR 游戏或 PC 端平面游戏内容，本质上绕过了 Meta 自家的 Air Link 功能。

此次更新除了包含适用于 SteamVR 的一系列错误修复和用户体验优化外，Quest 用户还将明显感受到使用 Steam Link 时更稳定的连接表现。

IT之家注意到，Valve 在更新日志中提到针对 Steam Link 的优化包括：

  • 改进预测功能，提升横向追踪稳定性

  • 修复导致连接失败的初始化问题（需要客户端和服务器同时更新）

  • 修复头显进入待机并返回时导致的持续连接失败问题

  • 修复主机端插入或移除 USB 设备时出现的死锁（deadlock）问题

  • 修复两个客户端崩溃问题

  • 修复某些 AMD 集成显卡的视频编码器初始化问题

有关 Steam Link 的更多信息，例如最低配置要求、其他使用须知以及针对家用 Wi-Fi 设置的故障排除指南，请参阅这里：Steam Link 信息页面

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关键词：SteamVRQuestSteam Link

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