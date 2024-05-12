SteamVR 2.5 更新：改善 Quest 用户的 Steam Link 体验

IT之家 5 月 12 日消息，SteamVR 2.5 更新现已推出，其中包含了针对 Quest 用户的 Steam Link 体验优化。

Valve 在 2023 年 11 月推出了适用于 Meta Quest 的 Steam Link 应用，该应用允许用户通过无线方式轻松连接 Quest 头显至 SteamVR，畅玩 PC VR 游戏或 PC 端平面游戏内容，本质上绕过了 Meta 自家的 Air Link 功能。

此次更新除了包含适用于 SteamVR 的一系列错误修复和用户体验优化外，Quest 用户还将明显感受到使用 Steam Link 时更稳定的连接表现。

IT之家注意到，Valve 在更新日志中提到针对 Steam Link 的优化包括：

改进预测功能，提升横向追踪稳定性

修复导致连接失败的初始化问题（需要客户端和服务器同时更新）

修复头显进入待机并返回时导致的持续连接失败问题

修复主机端插入或移除 USB 设备时出现的死锁（deadlock）问题

修复两个客户端崩溃问题

修复某些 AMD 集成显卡的视频编码器初始化问题

有关 Steam Link 的更多信息，例如最低配置要求、其他使用须知以及针对家用 Wi-Fi 设置的故障排除指南，请参阅这里：Steam Link 信息页面。

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