“史上最丑”AI 生图 Remini 一夜爆火！又一款妙鸭级爆品来了？

【新智元导读】最丑 AI 神器诞生，万物皆可黏土！全世界社交媒体上，网友们都为 Remini 疯狂了。无论是硅谷大佬，甄嬛传人物，还是地铁老爷爷看手机，没有人可以逃脱这场黏土变身。

最近，网友们被一款传说中的最丑 AI 生图神器刷屏了。

无论是表情包、网络梗图，还是热门电影，或是自家宠物，包括你想得到的和想不到的，都变成了粘土风格。

地铁老爷爷看手机，忽然有了实体。

《请回答 1988》里这张佛系表情包，简直抓住了原片精髓。

奥本海默，变成黏土风后依然气质满满。

《重庆森林》的经典场景再现了。

梵高自画像的黏土版，别有一番风味。

戴珍珠耳环的少女，表情莫名地囧了起来。

总之，这款工具，主打的就是要平等地把每一个用户变成小羊肖恩。

抖音、小红书、微博、朋友圈…… 黏土 AI 已经占领了各大社交平台，被网友直呼超喜欢！

虽然丑，但实在上头。

眼看着，下一个妙鸭相机级的爆品已经诞生了。

遗憾的是，这款 App 目前只在苹果手机可用。

第一周免费，但此后每周都要收费 68 元。（要知道，就是妙鸭相机，也只收费 9.9 元啊。）

然而，这个级别的消费并没有阻挡住网友们疯狂试用的热情。截止 5 月 7 日下午，在国内 iOS 的免费 App 下载排行榜上，Remini 仍处于榜首。

抖音、小红书、微博，刮起黏土风

黏土宇宙，以不可挡之势，迅速席卷国内各大社交媒体。

为了迎合中国用户，Remini 还专门上线了 jade 风，或者叫瓷娃娃风。

跟我们的东方古典美人可以说是非常适配了。

也有人尝试后发现，许多真人照片放进去差强人意，反倒是把画放进去后，会别有一番风味。

但要论起 Remini 这波大火的起源，最开始它其实是在 ins 上爆火的。

歪果网友，最早发现了这个宝藏。

各种 NBA 名场面，也都被爆改。

这张可以说非常魔性了。

这位日本网友的萌宠，变成黏土风之后简直像从动画里走出来的。

这位二次元网友，直接把自己的 VRChat 照片全变成了黏土手办。

总之，从 ins 再到小红书、抖音，全世界的互联网冲浪者们，真正实现了闭环。

小编亲测

接下来，来一波小编亲测。

给硅谷的大佬们换脸后，小编发现了一件神奇的事 ——

Remini 非常会抓住原相片中本人气质和表情微妙的特色，然后准确地将这种特质无限放大。

结果就是，Sam Altman 这满脸的讽刺、不甘和意味深长，被刻画得淋漓尽致。

表情帝马老板，跟 Remini 的适配度也非常高。

一身正派作风的劈柴，难得在 Remini 笔下出现了诙谐的表情。

而表情不自然的蜥蜴人，经过 Remini 的改造仍旧很不自然，在假人中都是最假的那一个。

而老黄一向的气质形象就很难找到槽点，Remini 也就无从下手，只能生成一张比正常更正常的照片。

而试用了甄嬛传的人物后，小编又有了新的发现 ——

相对于原片演员脸上丰富的表情，Remini 画出的人物反而情感色彩淡了很多。

甄嬛和皇后，莫不如是。

对于大胖橘的表情，它也完全解读错了。

看来，Remini 只适合把淡淡的表情变得更夸张，如果一张脸上充满了意蕴丰富的感情表达，反而成了它的盲区了。

唯一的例外，就是安小鸟这张。

大概是因为，Remini 背后模型的训练数据中讽刺和戏谑的元素较多，要说更深刻的情感，那就没有了。

意大利年轻人做出爆品

虽然今年才走红，但其实，Remini 背后的公司成立很早。

2019 年，主营业务是 AI 影像处理的北京大觥科技公司，推出了一款面向海外市场产品，作用是用 AI 修复老照片。

一经发布，Remini 立即在海外爆火。

随后，Remini 被一家意大利公司收购。

这家名为 Beding Spoons 的互联网公司，联创是几位年轻的意大利人。

Bending Spoons 并购了多款热门软件，包括 Filmic、Splice、印象笔记等。

早在 2023 年，Remini 就已经在美国的互联网上爆火，曾在美国 App Store 总榜上冲到第一，霸榜数周。

如今的粘土风格，算起来应该是它在全世界第三次大爆了。

去年 7 月，它推出的 AI 写真图像功能就一度成为国外网友的心头爱，用户可以上传 8 到 12 张照片，生成自己的 AI 写真。

随后不久，Remini 又推出预测未来宝宝长相的功能，更是激起众多国外网友的疯狂下载，热门到一度统治各大社交媒体。

其实要说起来，黏土 AI 背后的技术原理并不复杂。

Midjourney 等 AI 生图软件，都能支持类似的转绘功能。

而且，趁着这波黏土热度，黏土视频也来了。

抖音上一个名为 Jacob 的博主，直接把自己的旅行 Vlog 处理成黏土风格，一下子就爆了！

截至目前，已经获得了 7 万赞，4.6 万转发。

不过，这个博主用的显然并不是 Remini。根据作者自述，ta 花了几十个小时才把视频转成黏土风格，用的应该是重绘原始图像的方法。

参考资料：

https://twitter.com/JiyueJiyue/status/1785966778205581488

https://twitter.com/qei1067727/status/1787380238122619361

本文来自微信公众号：新智元 （ID：AI_era）

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