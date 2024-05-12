Steam 在越南被封禁

IT之家 5 月 12 日消息，据 GamesIndustry.biz 最早报道，知名 PC 游戏平台 Steam 在越南遭到了封锁。目前尚不清楚封锁原因，但 GamesIndustry.biz 推测可能与“Valve 的商业行为”有关。

越南媒体 Vietnam.net 则指出，封锁可能与当地游戏开发商的维权行动相关。由于 Steam 平台拥有海量游戏，且无需经过越南政府审批，而越南本土游戏开发商的作品则需要经过严格的审查，这导致了本地游戏难以与 Steam 平台竞争。

当地开发者称这种状况对他们而言是不公平的，并表示如果 Steam 继续不受监管发行游戏，越南本土游戏开发行业将面临灭顶之灾。

截至IT之家发稿，越南官方和 Steam 平台均未对此次封锁事件做出回应。不过，越南玩家反映所有互联网服务商都已封锁了 Steam 的客户端和官网，玩家无法正常访问。

有愤怒的 Steam 用户在论坛上表示：“越南的线上游戏垄断者们无法再通过不正当手段获取市场份额，于是他们诬称 Steam 是非法平台，并导致其被封。现在玩家们只能通过修改 DNS 来绕过封锁继续使用 Steam 平台。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。