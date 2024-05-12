马斯克：SpaceX 星舰大概在未来 3 到 5 周内进行第 4 次试飞

IT之家 5 月 12 日消息，北京时间今日凌晨，马斯克在自家 X（推特）上晒出一张“准备进行太空飞行”的 SpaceX 星舰照片。

不久后，有网友询问马斯克，SpaceX 的第四次试飞将于何时举行，发射目标相比前一次有无变化。马斯克回复称，“大概在 3 到 5 周之内。目标是让星舰能够通过最大加热温度，或者‘至少比上次更远’。”

根据马斯克上个月的预告，星舰第四次试飞原计划于本月进行。若按照目前他所说的“三到四周”，最新的试飞日期很可能会是 6 月上旬。

IT之家注：SpaceX 星舰此前已经进行了三次试飞活动。

第一次试飞中，星舰未能与其第一级助推器分离并开始翻滚，在升空不到四分钟后 SpaceX 引爆了火箭。

第二次试飞中，星舰在飞行约 2 分钟 40 秒后成功与超级重型助推器分离，但超级重型助推器随后在空中发生巨大爆炸。

第三次试飞于北京时间 3 月 14 日举行，试验火箭从得州博卡奇卡的星际基地发射升空，比前两次飞得更高更快，也是第一次达到轨道速度。

本月 8 日，SpaceX 在位于得克萨斯州南部星际基地 (Starbase) 进行了一次星舰上级助推器的静态点火测试，这艘高达 50 米的庞然大物的所有六台猛禽发动机完成了短暂点火。静点火测试是 SpaceX 在发射前进行的惯例测试之一，但本次测试的星舰并非即将升空的那艘 —— 而是未来将完成第五次试飞的那艘。

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