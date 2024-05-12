世界首例猪肾移植患者手术近两个月后去世，死因未公布

IT之家 5 月 12 日消息，全球首位接受猪肾移植的患者理查德・斯拉曼 (Richard Slayman) 不幸于周六去世，享年 62 岁。

据IT之家了解，斯拉曼于今年 3 月在麻萨诸塞州总医院接受了这项历时四个小时的移植手术，并于两周后 (4 月 2 日) 出院。医院方面强调，没有迹象表明斯拉曼先生的突然离世是由移植手术引起的，但死因也尚未公布。

“麻萨诸塞州总医院移植团队对斯拉曼先生的突然离世深感悲痛，没有迹象表明这与他最近的移植手术有关，”医院在一份声明中表示。

据悉，来自马萨诸塞州韦茅斯的斯拉曼多年来一直患有 2 型糖尿病和高血压。他在 2018 年 12 月于同一家医院接受了来自人类逝者捐献的肾脏移植，但该肾脏在五年后 (2023 年 5 月) 开始衰竭，迫使他重新接受透析治疗，这严重影响了他的生活质量。

“斯拉曼先生将永远被视为全球无数移植患者的希望灯塔。我们对他信任我们并愿意为异种移植领域取得进步所展现出的勇气和善意深表感谢。我们向斯拉曼先生的家人和爱人致以最诚挚的慰问，缅怀这位杰出的人士，他的慷慨和善良感动了所有认识他的人，”医院声明中写道。

移植使用的肾脏由位于剑桥的制药公司 eGenesis 提供，来自一只经过 CRISPR-Cas9 基因编辑的猪。据医院介绍，这项编辑技术移除了有害的猪类基因，并添加了某些人类基因以提高其与人类的兼容性。

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