长安汽车全新 CS75 PLUS 完成工信部申报：轴距 2.8 米，搭载 1.5T 发动机

IT之家 5 月 12 日消息，工信部近期公布的最新一批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中，长安全新 CS75 PLUS 的“证件照”首度现身。新车轮廓与IT之家此前报道的 UNI 系列新车（代号 C928）几乎一致，有望今年下半年上市。

工信部信息显示这是一款燃油车，定位或为紧凑型 SUV，长宽高分别为 4770/1910/1695（1705）mm，轴距为 2800mm。新车前脸中网采用了倒梯形样式，还拥有家族式的前大灯组设计，车顶配有行李架，车侧还搭载了隐藏式门把手。

动力方面，新车搭载了一台排量为 1494ml 的发动机，最大功率 138kW。该车目前已知只有燃油版本，而根据长安汽车过往的产品规划，后续有可能看到这款车的插混版本以“长安启源”旗下车型的身份推出。

长安汽车此前产销目标数据显示，今年计划产销超过 265 万辆，2030 年力争实现 500 万辆销量（自主品牌 400 万辆），新能源销量 300 万-350 万辆、海外销量 120 万辆。

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