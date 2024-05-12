我国已建成世界最大实时地震观测网

IT之家 5 月 12 日消息，据科技日报报道，5 月 12 日是我国第 16 个全国防灾减灾日，从全国防灾减灾日首届防震减灾科普主场活动上了解到，国家地震烈度速报与预警工程已经完工，我国建成世界最大的实时地震观测网。

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中国地震局工程力学研究所研究员、国家地震烈度速报与预警工程总工程师马强介绍，该系统能在破坏性地震波到达前提供几秒到几十秒的宝贵时间，让人们采取避险措施，减少伤亡。此外，关键基础设施如高速列车、燃气管线和核反应堆可以及时采取紧急措施，防止次生灾害的发生。

为了实现有效的地震预警，不仅需要密集的地震观测台网和可靠的自动化处理系统，还需要低延迟的通信网络和多渠道的紧急信息发布系统。

马强透露，国家地震烈度速报与预警工程已经于 2023 年年底建设完成，并已形成业务化运行。该工程使我国重点地区形成秒级地震预警能力，在全国形成分钟级地震烈度速报能力。工程建成后，依托电视、广播、互联网、新媒体、信息接收终端等发布平台，为我国各级政府、社会公众、中小学校、行业企业等不同用户提供地震预警、地震参数速报、地震烈度速报、地震动参数速报等产品信息服务。

IT之家注意到，马强还强调了地震预警系统的局限性，指出它并不适用于所有地震和所有影响区域。技术上的预警盲区、破坏严重地区的短预警时间，以及预警时间的秒级计算都是其局限所在。他提醒，地震预警只是减轻地震灾害的多种手段之一，要降低地震灾害风险，需要多措并举。马强呼吁公众科学认识地震灾害，有效利用预警信息，以最大限度发挥预警系统的减灾效益。

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