万代南梦宫 2023 财年销额、营收双双达成史上最高，营业利润同比下降 22.1%

IT之家 5 月 12 日消息，万代南梦宫近日公布 2023 财年营收情况：该财年实现销售额、营收的史上最高水平，但营业利润有所下降。

根据财报电话会议，万代南梦宫的营业利润同比总体下降了 22.1%。这意味着虽然该公司总体上赚了更多的钱，利润率与上一财年相比却要薄得多。

万代南梦宫该财年取得营收 10502.10 亿日元（IT之家备注：当前约 487.3 亿元人民币），同比增长了 6.1%。营业利润为 906.82 亿日元（当前约 42.08 亿元人民币），经常利润为 104.64 亿日元（当前约 4.86 亿元人民币），公司公布的 2023 财年最终利润为 1014.93 亿日元（当前约 47.09 亿元人民币）。

该公司宣布，主机游戏领域将以“中长期成长”为目标，拟建立平衡的资源分配、项目投资及产品阵容组合，且将预定推出多款游戏新作，未来的游戏作品将会更加重视质量。

具体来看游戏业务，《龙珠》《海贼王》等经典 IP 表现稳定但新作成绩不佳；《装甲核心 6：境界天火》《铁拳 8》等主机游戏则受到玩家好评，但贡献不及《艾尔登法环》。

另外，万代南梦宫本月宣布《高达破坏者 4》将于 8 月 29 日登陆任天堂 Switch、PS5|4 和 PC 平台。游戏支持简繁中文，并支持中文语音。

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