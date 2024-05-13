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努比亚 100W 氘锋氮化镓充电头套装开售：2C + 1A + 1 米线，首发价 159 元

2024/5/13 7:25:54 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 13 日消息，努比亚 100W 充电头套装（型号为 PA0231 的充电头 + 一根 1 米 USB-C 充电线）将于今天 10:00 在京东现货开售，首发价 159 元

据介绍，这款充电头采用氮化镓技术，尺寸为 68x68x31mm，相比苹果 96W 充电器对比缩小 23%，插脚支持折叠设计。

接口方面，该充电头采用 2C1A 设计，搭载 NeoCharger3.0 快充技术，可智能分配功率并满足不同设备的快充需求，同时支持 PD3.0 / PD2.0 / PPS / QC3.0 / QC2.0 SCP / AFC / Apple2.4 / BC1.2 等协议，具体充电信息如下：

  • 单口充电：

  • USB-C：最高 100W

  • USB-A：最高 18W

  • 双口充电：

  • USB-C1 + USB-C2：65W + 30W

  • USB-C + USB-A：65W + 18W

  • 三口充电：

  • USB-C + USB-A：60/20W + 18W

IT之家附充电头参数信息如下：

京东努比亚 100W 氘锋氮化镓充电头套装 159 元直达链接

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关键词：努比亚充电头

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