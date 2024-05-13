艾石头 HE3 SE / 标准版 / Pro 系列三模鼠标开售：可选 PAW3395 传感器，89 元起

IT之家 5 月 13 日消息，艾石头 HE3 系列三模鼠标目前已经在京东现货开售，分别为 SE / 标准版 / Pro 版，首发价分别为 89 元、149 元、199 元（部分款式目前商品页显示为“无货”）。

▲ 三款鼠标外观一致

IT之家整理三个版本鼠标信息如下：

艾石头 HE3 SE

尺寸：119.8mm x 62.4mm x 38mm

传感器：PAW3325

主控芯片：南京沁恒

回报率：125-1000Hz

微动：环诺 2000 万次

滚轮编码器：TTC 银轮

电池：300 毫安时，续航约 48 小时

艾石头 HE3 标准版

尺寸：119.8mm x 62.4mm x 38mm

传感器：PAW3395

主控芯片：上海博通

回报率：125-1000Hz

微动：环诺蓝透粉点 8000 万次

滚轮编码器：TTC 金轮

电池：300 毫安时，续航约 48 小时

艾石头 HE3 Pro

尺寸：119.8mm x 62.4mm x 38mm

传感器：PAW3395

主控芯片：Nordic 52840

回报率：125-4000Hz

微动：环诺碧萃白点 1 亿次

滚轮编码器：TTC 金轮

电池：300 毫安时，续航约 48 小时

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