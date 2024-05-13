Pocket 手机外屏加载优化，华为鸿蒙 OS“主题”App 获 12.0.27.200 众测更新

IT之家 5 月 13 日消息，据多名IT之家小伙伴投稿，华为近日为鸿蒙 OS 内置的“主题”应用带来 12.0.27.200 众测版更新，该更新包体积为 142.2MB，主要优化了 Pocket 手机外屏加载主题的能力。

IT之家整理主要更新亮点如下：

外屏主题加载优化

Pocket 系列手机可以进入主题设置 App-桌面、外屏和个性化--外屏主题进行创意混搭测试，支持应用包含麦克风功能的主题、或应用包含麦克风功能的独立小组件

资源应用动态授权优化 / 运动健康数据授权管理优化

用户可以在主题的授权管理页面中设置心率数据授权状态，未授予权限时应用包含心率功能的主题资源会弹出心率权限申请弹框，开启后才能使用心率数据。

公开信息显示，华为主题 App 是内置在鸿蒙OS中的主题支持应用，用户可一键更换字体 / 壁纸等。该应用主要提供主题浏览、字体购买、壁纸下载、混搭等功能。

参考IT之家此前报道，华为在今年 2 月 22 日推出了 Pocket 2 手机，华为 Pocket 2 延续前代机型的“珍珠双环”设计，拥有大溪地灰、洛可可白、芋紫（素皮）、雅黑（素皮）4 款配色，重量 199g，厚度 7.35mm，定价 7499 元起。

▲ 图源 IT之家图赏：华为 Pocket 2 手机

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