消息称大多数 App Store 开发者不接受苹果新的外部支付链接

IT之家 5 月 13 日消息，苹果最近为 App Store 开发者添加了包含外部支付方式链接的选项，但根据最新信息，这一反垄断补救措施实际上并不那么有吸引力。

据彭博社报道，在周五举行的听证会上，作为苹果公司与 Epic 法律诉讼的一部分，苹果表示，只有 38 家开发者申请添加此类链接，而报道称大约有 65000 家开发者拥有添加此类链接的申请资格。

苹果公司今年 1 月调整了 App Store 的策略，支持开发者在其应用程序中加入链接，用户点击之后可以跳转到网站，在不使用应用内购的情况下购买该应用的相关服务或者产品。苹果仍对这些购买收取佣金，要求开发者支付 12% 至 27% 的费用（IT之家注：比 15/30 的标准费用低 3%）。

这些变化旨在满足美国地区法官 Yvonne Gonzalez Rogers 在 2021 年下达的禁令，但 Epic 在 3 月份称苹果的合规尝试是“骗局”，并向法院提起诉讼。

在这一点上，美国地区法官 Rogers 似乎也没有对苹果留下好的印象。报道称 Rogers 周五对苹果进行了严厉批评，并在最近一次听证会上谈到苹果的解决方案时表示：“在我看来，（苹果的）目标似乎是维持过去的商业模式和收入。”

除了苹果的佣金之外，开发者还需要考虑支付处理外链的费用，这可能导致他们的支出要比以前更多。

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