消息称极氪 007 旅行版车型预计会量产，已进入到开模阶段

IT之家 5 月 13 日消息，在燃油车时代，旅行车在国内可以说是小众领域，而随着人们审美、观念的转变，新能源厂商计划将这一车型带给更多用户。

据博主 @德卤爱开车 透露，极氪 CC1E（007 旅行版）预计会量产，此前已经进入到开模阶段，但是距离正式量产中间还好几个车型会先出。他还表示，极氪还计划推出 CX1E SUV。

作为参考，目前在售的极氪 007 普通版车型长宽高 4865/1900/1450mm，轴距 2928mm，整备质量 2150kg，定位纯电中型轿车。

该车采用两种前脸设计，高配车型会搭载一条贯穿车头的 90 英寸灯幕，实现了灯光智能交互和 360 度的功能场景全覆盖，全车外观布置了超 2400 颗 LED 灯珠，可自定义不同灯语。低配车型则采用一条狭长的灯带。头灯放置在车头下方，最远照射距离达到 189 米。

极氪 007 全系标配全栈 800V 高压系统、75kWh 电池、前双叉臂后五连杆独立悬架、310kW 碳化硅大马力后电驱。

IT之家附极氪 007 售价：

后驱增强版 209,900 元起

后驱智驾版 229,900 元起

四驱版 229,900 元起

四驱智驾版 259,900 元起

四驱性能版 299,900 元起

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