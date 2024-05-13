有望成为英特尔下代独显首发 GPU ，bmg_g21 核心率先现身 LLVM 更新

IT之家 5 月 13 日消息，X 平台人士 @miktdt 发现，英特尔近日向 oneAPI DPC++ 编译器的 LLVM 文档添加了 bmg_g21（Battlemage G21、BMG-G21）核心相关代码。

这也是首次有 Battlemage 架构独显相关代码现身该文档，暗示 Battlemage G21 GPU 有望成为英特尔下代独显首发型号。

IT之家注意到，文档中将 bmg_g21 的 GPU 架构称为 intel_gpu_20_1_4，与据信采用核显版 Battlemage 架构的 lnl_m（Lunar Lake-M）处理器共享相同的“intel_gpu_20”前缀。

根据英特尔显卡架构的一般命名规律，Battlemage 架构有望被英特尔内部称为 Gen20，而 bmg_g21 和 lnl_m 分别采用 Gen20.1、Gen20.4 变体。

英特尔首代独立显卡于 2022 年发布，距今大致已有 2 年。目前看来英特尔有望赶在今年底的西方购物季之前推出新一代独立显卡，尚不清楚是否会先于 Lunar Lake 处理器发布。

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